Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine avec Dégaine
Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette semaine.
Le flocage le plus stylé de l’année ?Post Instagram Voir sur instagram.com
Les maillots de Ligue 3 sont-ils les plus beaux de France ?Post Instagram Voir sur instagram.com
Pourquoi Szoboszlai a des tous petits pieds ? On t’explique !Post Instagram Voir sur instagram.com
Pourquoi Naples a déplacé son écusson ? On t’explique aussi !Post Instagram Voir sur instagram.com
Quand les sponsors gâchent vraiment les maillots…Post Instagram Voir sur instagram.com
L’OM va-t-il repasser chez adidas ?Post Instagram Voir sur instagram.com
Tu serais fort à ce genre de jeu ?Post Instagram Voir sur instagram.com
Le club le plus hipster du monde sort ses nouveaux maillotsPost Instagram Voir sur instagram.com
Pourquoi les joueurs aiment avoir les cheveux roses ? Et pourquoi pas…Post Instagram Voir sur instagram.com
Si tu aimes ce genre de contenus, si tu t’intéresses aux maillots notamment , n’hésite pas à suivre Dégaine (by So Foot) sur Instagram ou Tiktok !…
Dégaine (by So Foot) pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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