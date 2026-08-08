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La Coupe de la Ligue est de retour
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 12:19
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La Coupe de la Ligue est de retour

La Coupe de la Ligue est de retour

Le football outre-Manche reprend petit à petit ses droits. Le premier tour de la Coupe de la Ligue anglaise se dispute ce week-end pour les clubs de deuxième, troisième et quatrième division. Vendredi, quatre rencontres se sont disputées. Middlesbrough a éliminé Wrexham, Wycombe s’est imposé face à Stevenage tandis que Walsall a envoyé Bristol City à la maison. Enfin, Wolverhampton a coulé Port Vale 3-0. Au coup de sifflet final, une bagarre a d’ailleurs éclaté dans le parcage visiteur de Molineux.

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