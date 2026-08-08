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Diego Simeone s'exprime sur le cas Julián Alvarez
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 12:51
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Diego Simeone s'exprime sur le cas Julián Alvarez

Diego Simeone s'exprime sur le cas Julián Alvarez

Álvarez va devoir faire le mur. Pendant la Coupe du monde, Julián Álvarez a annoncé son désir de quitter l’Atlético de Madrid cet été. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone est sur le dossier et souhaiterait recruter le champion du monde argentin. Problème et pas des moindres : les Colchoneros ne souhaitent pas laisser partir leur avant-centre.

« La volonté du club est claire, seulement, on veut donner une réponse aux gens et au président du Barça. Je n’ai aucun doute que l’Atlético soit le meilleur lieu du monde pour Julian et qu’il est l’avant-centre parfait pour l’Atlético de Madrid » , déclarait à ce sujet le patron du club Miguel Angel Gil en juillet. Présent à Séoul en conférence de presse à la veille d’un match amical contre Manchester City, Diego Simeone en a rajouté une couche.

MBC pour SOFOOT.com

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