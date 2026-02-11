Magistrate de Grenoble enlevée avec sa mère: le parquet anticriminalité organisée annonce se saisir du dossier

Des scellés de la police sur un garage où deux femmes dont une magistrate ont été séquestrées, à Bourg-lès-Valence, le 6 février 2026 dans la Drôme ( AFP / Alex MARTIN )

Le nouveau parquet national anticriminalité organisée (Pnaco) a annoncé mercredi à l'AFP se saisir de de l'enquête sur le rapt et la séquestration d'une magistrate grenobloise et de sa mère, avec demande de rançon en cryptomonnaies.

Six personnes, dont un mineur, ont été interpellées le weekend dernier dans ce dossier, avait indiqué dimanche le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran. Deux des personnes interpellées dans la nuit de samedi à dimanche tentaient de prendre un bus pour l'Espagne, selon une source proche du dossier.

Dans ce type d'affaires, les gardes à vue peuvent durer jusqu'à 96 heures.

Les deux victimes, âgées de 35 et 67 ans, ont été retrouvées blessées vendredi dans un garage dans la Drôme après avoir été séquestrées pendant une trentaine d'heures.

La magistrate, qui exerce à Grenoble, a été enlevée jeudi vers 2h50 à son domicile de Saint-Martin-le-Vinoux (Isère), près de Grenoble, avec sa mère, avait indiqué vendredi le procureur de Lyon lors d'une conférence de presse.

Son compagnon, "associé dans une start-up qui a des activités de cryptomonnaies", était absent lors du rapt mais a prévenu la police vers 09h30 jeudi matin, après avoir reçu un message de la part des ravisseurs, menaçant de mutiler les victimes si un versement de rançon en cryptomonnaies n'était pas rapidement effectué", selon M. Dran, qui a refusé de préciser le montant demandé.

Aucune rançon n'a été versée, avait ajouté M. Dran.