Magali Berdah lance une agence internationale d'influenceurs

Magali Berdah à Nice le 30 septembre 2024. ( AFP / VALERY HACHE )

L'ancienne "papesse de l'influence" Magali Berdah est sortie de l'ombre pour annoncer mardi le lancement d'une agence internationale représentant 990 influenceurs dans plus de 20 pays.

"On a dupliqué le modèle de Shauna Events (l'agence spécialisée dans la mise en relation entre les marques et les influenceurs qu'elle a créée en 2017, NDLR) à l'étranger", a-t-elle expliqué sur la scène du théâtre parisien du Mogador où elle organisait une soirée de lancement devant un parterre de plusieurs centaines d'invités.

Son activité d'agente de stars de l'influence a été mise à mal depuis deux ans, en lien notamment avec une large controverse dans les médias et sur les réseaux sociaux, visée par le rappeur Booba qui pointait les pratiques commerciales trompeuses des influenceurs.

L'enquête contre la cheffe d'entreprise a été classée sans suite, tandis que Booba a été mis en examen pour harcèlement moral en ligne aggravé et que 28 internautes ont été condamnés en mars.

Ce nouveau départ souhaité par la femme d'affaires s'appuiera également sur le lancement d'une application de mise en relation directe entre marques et influenceurs baptisée BrightMe, aux ambitions internationales.

Condamnée en 2019 à un an d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction de gérer une société pendant cinq ans pour abus de faiblesse après avoir emprunté des fonds à un homme souffrant de la maladie d'Alzheimer, Mme Berdah encourt actuellement cinq années d'emprisonnement pour banqueroute et blanchiment, des accusations liées à ses anciennes activités de courtage en assurance.

Le jugement du tribunal correctionnel de Nice est attendu le 25 novembre.

Actuel gérant de sa société, son mari Stéphane Teboul a également annoncé avoir déposé lundi le plan de redressement de l'entreprise, "qui prévoit le paiement de tous (les) créanciers".