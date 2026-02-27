 Aller au contenu principal
Maduro demande le rejet des accusations portées à son encontre par les USA
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 00:51

(Actualisé avec détails)

Nicolas Maduro a demandé jeudi à un juge de rejeter les accusations de narcoterrorisme portées à son encontre par les Etats-Unis, arguant que le gouvernement américain interférait avec sa défense en empêchant le gouvernement vénézuélien de régler ses frais d'avocat.

Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores, ont été capturés au début du mois de janvier par les forces spéciales américaines lors d'une opération commando à Caracas. Ils ont tous deux plaidé non coupable des accusations de narcoterrorisme qui les visent.

L'avocat de Nicolas Maduro Barry Pollack avait déjà fait valoir auprès du juge chargé de l'affaire que le département du Trésor américain avait accordé le 9 janvier une dérogation aux sanctions financières américaines contre le Venezuela afin que le gouvernement de ce pays puisse payer les honoraires de l'ancien dirigeant, mais qu'il avait révoqué cette autorisation quelques heures plus tard sans explication.

Dans la requête déposée jeudi, Barry Pollack a fait valoir que cette décision portait atteinte au droit de Nicolas Maduro à un avocat en vertu du sixième amendement de la Constitution américaine et a exigé le rejet des accusations portées contre l'ancien dirigeant.

Barry Pollack a déclaré qu'il ne pouvait pas continuer à représenter Nicolas Maduro sans le financement du gouvernement vénézuélien.

(Andrew Goudsward et Luc Cohen; version française Camille Raynaud)

Venezuela
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

