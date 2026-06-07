Madrid est une messe: une foule immense pour l'office du pape Léon XIV

Une foule rassemblée au passage du pape Léon XIV lors de la procession du Corpus Christi après une gigantesque messe célébrée place de Cibeles, dans le centre de Madrid, le 7 juin 2026 ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )

Le coeur de Madrid s'est transformé le temps d'une messe en une église à ciel ouvert où plus d'1,2 millions de fidèles ont afflué pour voir le pape Léon XIV, lors d'une cérémonie sous le soleil, sous haute sécurité, mais sans encombres.

"J'ai pu communier", s'étonne encore Lourdes Madrigal à l'issue de la messe.

Le pape Léon XIV conduit une procession du Corpus Christi dans une rue de Madrid le 7 juin 2026 ( AFP / Cesar MANSO )

La Basque de 47 ans, venue en bus de Bilbao avec une cinquantaine d'autres personnes, n'y croyait pas quand elle a vu le monde, mais elle a bien pu recevoir l'hostie consacrée.

"Ca m'a aidée à prier de voir autant de gens, autant de jeunes. On chantait, on répondait aux prières, c'était un moment spécial", explique-t-elle.

Madrid, qui avait vu les choses en grand en plantant plus de 30.000 oeillets aux couleurs du Vatican pour orner le parcours, a réussi son défi.

Le pape Léon XIV arrive pour célébrer une gigantesque messe de plein air dans le centre de Madrid, le 7 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Les autorités avaient mis en place un vaste dispositif logistique et déployé des policiers à tous les coins de rue pour la messe, à l'issue de laquelle Léon XIV a conduit une procession du Corpus Christi sur quelques centaines de mètres.

Au moment de l'eucharistie, les centaines de milliers de fidèles rassemblés sur la place se sont tues, dans un silence soudain, laissant seulement percevoir le ronronnement des générateurs.

Puis de gigantesques cartons ont été ouverts dans "la zone VIP" de la cérémonie, là où de nombreux prêtres étaient assis aux premiers rangs, et en ont été extirpés des saladiers métalliques contenant les hosties à distribuer.

Le pape Léon XIV salue la foule après avoir célébré une messe de plein air dans le centre de Madrid, le 7 juin 2026 ( AFP / Pierre-Philippe MARCOU )

Les nombreux bénévoles de l'organisation se sont alors positionnés, parapluies blancs fermés levés vers le ciel comme une lance.

Ils se sont ensuite déployés, eux et leurs parapluies, pour accompagner chacun un prêtre et aller à la rencontre du public donner la communion.

- "On veut voir le pape" -

Les heures précédant le début de la semaine avaient pourtant laissé présager une considérable frustration pour les fidèles qui convergeaient vers l'emblématique place de Cibeles, habituellement point de rencontre des fans du Real Madrid pour fêter les victoires du club, avec une fébrilité toute papale et palpable.

La foule attend la messe célébrée par le pape à Madrid le 7 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Nombreux étaient ceux venus en congrégation, avec leur tapis de sol encore roulé dans le sac à dos, mais les barrages de police omniprésents ont pu être décourageants; des agents annonçant à des inscrits à l'évènement que la jauge était complète et qu'il fallait faire demi-tour.

"On veut voir le pape, on veut voir le pape!", a alors répondu le public amassé dans les petites ruelles, brandissant portables et feuilles avec les QR code d'accès à la zone.

Finalement, la situation s'est débloquée et la messe a commencé sous un soleil de plomb en milieu de matinée, de nombreux prêtres arborant des casquettes ou des lunettes de soleil.

Des tapis de pétales de fleurs dans une rue de Madrid avant la messe célébrée par le pape le 7 juin 2026 ( AFP / Stefano RELLANDINI )

Malgré les nombreuses bouteilles d'eau distribuées au public, plusieurs personnes ont fait des malaises et ont été évacuées, a constaté un journaliste de l'AFP.

Des dizaines de mètres au-dessus de l'autel, alors que Léon XIV déroulait la liturgie, les toits de l'imposant bâtiment de la mairie fourmillaient de policiers qui scrutaient la foule.

Arrivé à 7H30 sur place soit 2H30 avant le début de la messe, Miguel Moreno, un avocat de 50 ans ne pouvait voir l'estrade, mais a pu suivre la messe sur un écran géant.

"On a pu prier parfaitement. Comme dans n'importe quelle église, comme n'importe quel dimanche", affirme-t-il.

Le Madrilène se dit impressionné par "la grandeur de la foi quand je vois le nombre de gens venus. Je veux féliciter la ville pour l'organisation. C'est un effort mais ça vaut la peine. Tant de gens voudraient vivre ceci".

Des prêtres lors de la procession Corpus Christi après la messe de plein air célébrée par le pape Léon XIV, le 7 juin 2026 à Madrid ( AFP / Javier SORIANO )

Des Espagnols venus de partout dans le pays s'étaient levés aux aurores pour être de la fête, à l'instar de Teresa Valdecantos, venue de Valence malgré ses deux béquilles sur lesquelles elle s'appuie.

"C'est une fête pour les familles. Et c'est la première fois que le pape Léon vient en Espagne, il fallait y prendre part", explique celle qui avait prévu "une bonne chaise" pour la messe.

María Ferez, 33 ans, venue de Murcie, se réjouit elle aussi de voir que "l'Eglise est vivante" devant une telle affluence.

Des religieuses lors de la gigantesque messe de plein air célébrée par le pape Léon XIV, le 7 juin 2026 à Madrid ( AFP / Javier SORIANO )

Plus d'1,2 million de personnes ont assisté à la cérémonie selon les organisateurs (1,1 million selon les autorités locales), parmi lesquelles le roi Felipe VI et la reine Letizia.

La messe finie, des "Vive le pape!" repris en choeur résonnent encore après dans les rues de Madrid.

Le pape doit participer à d'autres grands rassemblements au cours de sa visite de sept jours en Espagne, bastion historique du catholicisme en Europe où la pratique religieuse est en perte de vitesse ces dernières décennies.