Macron va effectuer une tournée dans le Golfe, sécurité et énergie au menu

Emmanuel Macron effectuera en début de semaine prochaine une tournée dans le Golfe afin de "poursuivre sa mobilisation" auprès de dirigeants régionaux pour revenir à la stabilité et à la libre circulation dans le détroit d'Ormuz, voie cruciale pour les livraisons énergétiques mondiales, a dit mercredi l'Elysée.

Le chef de l'Etat se rendra au Koweït, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn et au Qatar du 19 au 21 octobre, a fait savoir la présidence française dans un communiqué.

Les discussions concerneront notamment "la sécurisation et la diversification de nos approvisionnements énergétiques et de leurs voies d'acheminement", est-il écrit. "Il s'agit de limiter les conséquences de la crise énergétique sur le quotidien des Français".

Emmanuel Macron veut également "renforcer les partenariats stratégiques et économiques que la France entretient avec les pays du Golfe", a déclaré l'Elysée, et "renforcer nos coopérations en matière d'énergie, d'enjeux globaux, de défense et de sécurité".

Des entretiens bilatéraux sont prévus avec l'émir du Koweït, le président des Emirats arabes unis, le roi du Bahreïn et l'émir du Qatar.

(Rédigé par Jean Terzian)