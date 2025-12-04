 Aller au contenu principal
Macron se dit "inquiet" après la condamnation de Gleizes en Algérie
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 09:43

Emmanuel Macron a exprimé jeudi son inquiétude après la condamnation en appel mercredi du journaliste français Christophe Gleizes à sept ans de prison pour apologie du terrorisme par la justice algérienne.

"Nous continuerons d'agir auprès des autorités algériennes pour obtenir sa libération et son retour en France dans les plus brefs délais", a déclaré le président français.

Journaliste sportif indépendant travaillant notamment pour les magazines So Foot et Society (groupe So Press), Christophe Gleizes avait été arrêté en mai 2024 et placé sous contrôle judiciaire alors qu'il effectuait un reportage en Kabylie.

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Emmanuel Macron
1 commentaire

  • 10:10

    Interdiction de tous les vols directs et des liaisons maritimes entre la France et l'Algérie. Fermeture de l'espace aérien français à tous les avions venant ou allant vers l'Algérie. On verra le résultat.

Signaler le commentaire

