Macron recevra le prince héritier saoudien les 23-24 août

Le président français Emmanuel Macron recevra le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane les 23 et 24 août, une rencontre lors de laquelle ils devraient aborder les tensions actuelles au Moyen-Orient, a déclaré jeudi l'Elysée.

• Les deux dirigeants aborderont "les principaux enjeux régionaux, dans un contexte qui appelle à une coordination étroite entre la France et ses partenaires du Golfe en faveur de la stabilité et de la paix au Proche et Moyen-Orient", a dit la présidence française dans un communiqué.

• La visite de Mohammed ben Salmane à Paris intervient alors que les dirigeants occidentaux et du Moyen-Orient tentent de résoudre le conflit avec l'Iran, ainsi que le conflit entre Israël et Palestiniens.

• Le prince héritier saoudien doit également assister à la Coupe du monde d'e-sport qui se tiendra à Paris le 23 août.

(Rédaction de Paris)