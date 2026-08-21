Macron recevra le prince héritier saoudien les 23-24 août

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane rencontre le président français Emmanuel Macron à Riyad, en Arabie saoudite.

‌Le président français Emmanuel Macron recevra ​le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane les 23 et 24 ​août, une rencontre lors de laquelle ils ​devraient aborder les ⁠tensions actuelles au Moyen-Orient, a déclaré ‌jeudi l'Elysée.

• Les deux dirigeants aborderont "les principaux enjeux régionaux, dans ​un ‌contexte qui appelle à une ⁠coordination étroite entre la France et ses partenaires du Golfe en ⁠faveur de ‌la stabilité et de la ⁠paix au Proche et Moyen-Orient", ‌a dit la présidence ⁠française dans un communiqué.

• La visite ⁠de Mohammed ‌ben Salmane à Paris intervient alors ​que les ‌dirigeants occidentaux et du Moyen-Orient tentent de résoudre le ​conflit avec l'Iran, ainsi que le conflit entre ⁠Israël et Palestiniens.

• Le prince héritier saoudien doit également assister à la Coupe du monde d'e-sport qui se tiendra à Paris le 23 août.

(Rédaction ​de Paris)