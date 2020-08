Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron réaffirme la nécessaire restauration de la souveraineté dans la pharma Reuters • 28/08/2020 à 11:45









MACRON RÉAFFIRME LA NÉCESSAIRE RESTAURATION DE LA SOUVERAINETÉ DANS LA PHARMA PARIS (Reuters) - Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé vendredi dans un tweet la nécessité de restaurer la souveraineté industrielle de la France dans le secteur pharmaceutique. "Nous devons relocaliser et recréer des forces de production sur nos territoires. La souveraineté sanitaire et industrielle sera l'un des piliers du plan de relance", a-t-il dit dans un message publié juste avant la visite d'un site du laboratoire Sequens à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). (Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

