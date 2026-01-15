Macron ou "l'oeil du tigre" devant les Armées

Le président Emmanuel Macron à Istres (Bouches-du-Rhône) le 15 janvier 2026 ( POOL / Philippe Magoni )

Emmanuel Macron, apparu l'oeil droit rougi jeudi lors des voeux aux Armées, a ironisé en renvoyant à "une référence non volontaire à l'oeil du tigre", "un signe de détermination".

"Je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil", a-t-il dit sur la base aérienne d'Istres (Bouches-du-Rhône) devant un parterre de hauts gradés.

"Ce n'est que quelque chose de totalement anodin", a ajouté le chef de l'Etat, arrivé sur la base le regard dissimulé derrière de grosses lunettes d'aviateur sous un soleil généreux.

Un petit vaisseau de l'oeil qui a saigné, "totalement bénin" selon le médecin chef de l'Elysée, a renchéri son entourage.

"Voyez-y simplement une référence non volontaire à l'oeil du tigre en ce début d'année. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination. Elle est entière", a ajouté le chef de l'Etat, énigmatique.

Une référence à Georges Clemenceau, surnommé "le Tigre", figure de la détermination française pendant la Première Guerre mondiale ?

Ou à Rocky, boxeur amateur italo-américain immortalisé par l'acteur Sylvester Stallone dans "L'Oeil du tigre" (Rocky III)...

Le chef de l'Etat a ensuite appelé la France et ses armées à consentir "des efforts à la mesure de notre rude époque" et annoncé, face aux revendications de Donald Trump sur le Groenland, l'envoi de "moyens terrestres, aériens et maritimes" dans ce territoire autonome du Danemark.

"Pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort", a-t-il martelé.