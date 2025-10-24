Macron note des avancées positives sur l'accord UE-Mercosur

Sommet des dirigeants de l'Union européenne à Bruxelles

Emmanuel Macron a déclaré jeudi soir à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles qu'il était prématuré pour la France de se prononcer définitivement sur l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, tout en soulignant que des pas étaient effectués dans la bonne direction.

"Le gouvernement français, comme les autres, attend des réponses", a-t-il dit au cours d'une conférence de presse organisée à l'issue du sommet. "Mais tout ça va dans le bon sens, pour protéger les secteurs qui sont les plus exposés, et protéger aussi les consommateurs européens", a-t-il poursuivi.

"Le travail continue, en vue - on l'a toujours dit -, de finaliser" l'accord commercial avec le marché commun sud-américain, dit Mercosur, composé de quatre pays (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay), a ajouté le président français.

Parmi les principaux détracteurs, au sein du bloc communautaire, à l'accord commercial finalisé l'an dernier par la Commission européenne et soumis aux Vingt-Sept en septembre, la France a été encouragée par le fait que l'exécutif européen "respecte les engagements" pris à son égard.

"On a les clauses de sauvegarde, le renforcement des contrôles douaniers, les soutiens à l'élevage, on a beaucoup de mesures d'accompagnement (...) qui sont en train d'être mises en oeuvre. On attend la finalisation de tout ça", a déclaré Emmanuel Macron.

