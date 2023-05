Macron "méprisant" ? "Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens", répond le chef de l'Etat

Le président de la République "récuse" toute forme de mépris à l'égard de la population, faisant valoir son sens des "responsabilités".

Emmanuel Macron, le 15 mai 2023, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

"Le pays avance". Malgré la contestation de la réforme des retraites, Emmanuel Macron a défendu son action lundi 15 mai sur TF1 , en "récusant" toute forme de "mépris" à l'égard des Français. "Il y a eu une opposition dans la rue mais qui s'est faite dans le calme et il y a eu des violences (...) et des gens qui ne veulent pas de solutions. Mais ce n'est pas ça la France, ça ne dit pas tout du pays et le pays avance et le pays continue à créer", a souligné le chef de l'Etat.

Emmanuel Macron a répété plusieurs fois le mot "avancer" durant l'entretien. Et à propos de la réforme les retraites, il a reproché à des élus de s'être "débinés", visant certains députés LR sans les nommer.

Comme la réforme des retraites "est impopulaire, tout le monde s'est débiné, tout le monde s'est débiné. Y compris des gens qui, au Parlement, avaient fait campagne aux élections présidentielles, bravaches derrière les 65 ans", a-t-il déploré."Ils avaient tous fait campagne pour ça. Ils ont dit le contraire quand ils étaient au Parlement, personne n'a voulu prendre ses responsabilités", a-t-il critiqué.

Interrogé sur l'adjectif "méprisant" qu'une majorité de Français lui accolerait selon une récente enquête d'opinion Elabe, Emmanuel Macron a "récusé" ce terme.

"Vous pensez que c'est bon pour ma pomme?"

"Je n'aime pas cet adjectif qu'on met à toutes les sauces", a-t-il répondu. "C'est un adjectif qu'ont eu les extrêmes à mon endroit, qui a été repris. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me dise 'vous êtes méprisant'. Parfois, on me dit 'Vous êtes trop dur, vous êtes trop décidé, trop énergique'. Parfois, d'autres vous expliquent qu'on ne va pas assez loin", a-t-il assuré.

"Je le récuse parce qu'on ne va pas au contact comme je vais depuis que je suis engagé dans la vie politique, quand on a du mépris pour les gens. Et je vais vous dire, quand on a du mépris on s'en fiche. Le vrai mépris, c'est de mentir aux gens. Le vrai mépris, c'est ça". "Vous pensez que c'est bon pour ma pomme de faire ce qu'on fait sur les retraites, de porter des textes difficiles, de subir et d'accepter l'impopularité qui va avec (...) Je suis toujours allé au contact en discutant longuement et donc je suis parfois dur au mal oui. Méprisant, je le récuse" , a-t-il martelé.