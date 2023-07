Macron : "Le cap est clair : c'est l'indépendance du pays"

En préambule du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, le chef de l'Etat a évoqué les grands chantiers en cours, assumant un choix de la "continuité" en renouvelant sa confiance à Elisabeth Borne.

Emmanuel Macron, le 18 juillet 2023, à Bruxelles ( AFP / Emmanuel DUNAND )

"Il n'y a pas de politique qui tienne qui on n'est pas indépendant". Face à la nouvelle équipe gouvernementale issue du remaniement mené par l'exécutif, Emmanuel Macron a dressé le panorama de l'action menée avec Elisabeth Borne, insistant sur "l'indépendance" comme "cap".

"J'ai choisi la continuité et l'efficacité en réaffirmant avec clarté ma confiance à Elisabeth Borne", a résumé le président de la République vendredi 21 juillet, face aux ministres et aux caméras, dans un propos liminaire au Conseil des ministres à l'Elysée, exprimant au passage sa profonde reconnaissance aux huit ministres sortants. "Le cap est clair et simple : l'indépendance du pays pour consolider un modèle plus juste", a t-il résumé, listant une indépendance, économique, industrielle, énergétique, militaire et géopolitique. "Il n'y a pas de politique qui tienne qui on n'est pas indépendant", a t-il martelé, mettant l'accent sur l'indépendance financière du pays.

Quatre "grands chantiers", et des urgences

Le président de la République a en outre rappelé les "quatre grands chantiers" : Premier listé : la réindustrialisation et du bon emploi. "Nous croyons au travail et au mérite. Ces principes sont fondamentaux!" a t-il commenté sur ce point. Ont été par la suite évoqués l'action pour les services publics plus efficace (école, formation, santé), la planfication écologique et l'ordre républicain.

Sur le court terme, Emmanuel Macron a par ailleurs évoqué les dossiers brûlants des dernières semaines au premier rang desquelles les suites des émeutes urbaines de fin juin et début juillet. "Il va falloir répondre aux urgences" a t-il lancé, mentionnant ensuite la sécheresse comme la deuxième grande urgence de l'été.

Si plusieurs ministres issus de la société civile quittent le gouvernement, les poids lourds régaliens (Intérieur, Justice, Finances, Armées...) restent. Onze portefeuilles sur 41 changent certes de titulaires, mais le gouvernement conserve son architecture globale. Au ministère de la Santé où François Braun, médecin-urgentiste, va laisser sa place à Aurélien Rousseau, invité-surprise de ce remaniement qui aura dépassé le simple "ajustement" annoncé par le sommet de l'exécutif.