Macron, l'Algérie et les "mabouls": Le Pen pointe la "trumpisation" du chef de l'Etat

Marine Le Pen à l'Assemblée nationale le 15 avril 2026, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La sortie d'Emmanuel Macron contre "les mabouls" qui veulent "se fâcher avec l'Algérie" est un signe de la "trumpisation" du chef de l'Etat, a estimé mardi Marine Le Pen (RN), fustigeant "l'indignation indigne" du président français sur le sujet des médecins étrangers.

M. Macron s'était emporté lundi sur le sort des praticiens diplômés hors Union européenne (Padhue), obligés de repasser des concours pour pouvoir exercer en France.

"C'est encore le bordel. C'est un truc qui me rend dingue ! C'est la folie du système français", avait-il lancé face à un médecin originaire d'Algérie, lors d'un déplacement dans un hôpital de l'Ariège.

Le président français Emmanuel Macron le 27 avril 2026 à Andorre-le-vieille, en Andorre ( POOL / Valentine CHAPUIS )

Plus du tiers des quelque 19.000 médecins Padhue recensés par l'Ordre des médecins ont obtenus leur diplôme en Algérie, de loin le plus gros contingent. Ce qui a fait dire au chef de l'Etat : "Allez dire à tous les mabouls qui nous expliquent qu'il faudrait se fâcher avec l'Algérie".

Des propos immédiatement contestés par le patron des Républicains, Bruno Retailleau, partisan d'une ligne très ferme avec le pouvoir algérien et qui a dénoncé un "faux prétexte" ne visant qu'à "dissimuler les vrais problèmes"

Marine Le Pen a d'abord relevé la forme: "Je note la +trumpisation+ d'Emmanuel Macron, il semblerait qu'il prenne modèle sur le président des Etats-Unis qui a un langage extrêmement cru", a déclaré la cheffe des députés Rassemblement national à l'issue de la traditionnelle réunion hebdomadaire des présidents de groupes à l'Assemblée.

"Pour le fond je trouve cette indignation indigne", a-t-elle ajouté, jugeant "tout à fait naturel" de "faire passer aux médecins étrangers un examen, au même titre d'ailleurs que les médecins français", afin de garantir à chacun "les soins de meilleure qualité possible".