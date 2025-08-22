Macron ira en Moldavie avec Merz et Tusk le 27 août-Élysée

Le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Friedrich Merz et le Premier ministre polonais Donald Tusk se rendront mercredi à Chisinau, à l'invitation de la présidente moldave Maia Sandu, a déclaré l'Elysée vendredi dans un communiqué.
"A cette occasion et en ce 34ème anniversaire de l'indépendance de la Moldavie, les dirigeants réaffirmeront leur plein soutien à la sécurité, à la souveraineté et au chemin européen de la Moldavie", selon le communiqué.
Située entre l'Ukraine et la Roumanie, la Moldavie cherche à adhérer à l'Union européenne (UE). Le pays tiendra des élections législatives le 28 septembre, à l'issue desquelles la coalition pro-européenne espère se maintenir au pouvoir.
(Rédigé par Augustin Turpin, avec Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)
