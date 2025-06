Macron enfonce le couteau dans la plaie de l’Inter

De belles escalopes milanaises.

Humilié par le PSG en finale de la Ligue des champions (5-0), l’Inter a réalisé une saison de rêve… pour les amoureux de la lose . Les Nerazzurri ont laissé filer un Scudetto à leur portée lors de l’avant-dernière journée en craquant à la 90 e minute contre la Lazio, et avaient précédemment perdu en demi-finales de la Coupe d’Italie et en finale de la Supercoupe , à chaque fois contre leur plus grand rival, l’AC Milan. Dur à encaisser, et Emmanuel Macron en a remis une couche dimanche lors de la réception des champions d’Europe à l’Élysée.…

