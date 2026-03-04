 Aller au contenu principal
Macron dit avoir demandé à Netanyahu de s'abstenir d'une offensive terrestre au Liban
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 20:12

Emmanuel Macron a fait savoir mercredi via le réseau social X qu'il s'était entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ainsi qu'avec le président et le Premier ministre libanais, Joseph Aoun et Nawaf Salam, pour évoquer la "situation préoccupante" au Liban.

Le président français dit avoir "réaffirmé la nécessité que le Hezbollah cesse immédiatement ses attaques contre Israël et au-delà", dénonçant de la part du mouvement armé aligné sur l'Iran une "stratégie d'escalade (qui) constitue une faute majeure" mettant en péril l'ensemble du Proche-Orient.

"De même", a-t-il ajouté sur le réseau social, "j'ai appelé le Premier ministre israélien à préserver l'intégrité territoriale du Liban et à s'abstenir d'une offensive terrestre".

(Rédigé par Zhifan Liu et Jean Terzian)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
