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Macron dans l'Allier pour exposer "l'esprit Notre-Dame" appliqué aux projets stratégiques
information fournie par AFP 22/04/2026 à 04:11

Le président Emmanuel Macron le 21 avril 2026 à l'Elysée, à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

Le président Emmanuel Macron le 21 avril 2026 à l'Elysée, à Paris ( POOL / Ludovic MARIN )

En mode "Notre-Dame" pour rehausser la cadence: Emmanuel Macron égrène mercredi la méthode de l'Etat pour accélérer l'aboutissement de projets industriels et agricoles jugés stratégiques, à l'occasion d'un déplacement et d'un Conseil des ministres délocalisé dans l'Allier.

Au milieu d'une actualité internationale chargée, entre la réception du président libanais à l'Elysée et un déplacement à Chypre et en Grèce, et alors que son gouvernement se débat entre les conséquences de la guerre au Moyen-Orient et les gels de crédits budgétaires, Emmanuel Macron présidera la traditionnelle réunion hebdomadaire des ministres depuis Montluçon.

Il se rendra ensuite à Échassières (Allier) pour inaugurer la mine de lithium de l'entreprise Imerys. Un vaste projet assis sur un des principaux gisements mondiaux de minerai de lithium qui devrait permettre, à partir de 2030, de produire 34.000 tonnes par an d'hydroxyde de lithium et équiper annuellement 700.000 voitures électriques.

Une "incarnation de nos objectifs de souveraineté", qui "illustre concrètement la réduction des dépendances stratégiques européennes", a expliqué l'Elysée.

Ce projet baptisé "Emili" figure parmi les 150 "grands projets stratégiques" (GPS) bénéficiant de toutes les attentions de l'Etat et des collectivités territoriales, initiative annoncée en novembre par le président lors du premier sommet "Choose France Edition France" et formellement lancée en janvier.

Portés pour moitié par des PME et des ETI, ces 150 projets sont répartis dans 63 départements, pour 71 milliards d'euros d'investissement cumulé, et couvrent "l'ensemble du spectre industriel stratégique", selon l'Elysée: agroalimentaire, centre de données, biocarburants, batteries, santé, aéronautique, défense...

Mine de lithium à ciel ouvert de l'entreprise françaises Imerys, le 17 janvier 2024 à Echassières ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Mine de lithium à ciel ouvert de l'entreprise françaises Imerys, le 17 janvier 2024 à Echassières ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

Emmanuel Macron détaillera cette initiative lors d'une allocution depuis Échassières. Point d'orgue d'une séquence "riche de quelques obsessions présidentielles", au premier rang desquelles "la souveraineté industrielle", selon la présidence.

- "Partout en France" -

La reconstruction de la vénérable cathédrale de Paris tient lieu d'exemple à suivre en matière de simplification et d'accélération des procédures, tout comme les Jeux olympiques de 2024 qui avaient été précédés de loi de simplification.

"Comment nous pouvons vivre dans une nation qui a su faire des Jeux olympiques et paralympiques extraordinaires en sept ans ? Comment on peut être dans une nation qui rebâtit Notre-Dame en cinq ans, et à qui on dit à un agriculteur qui veut étendre son poulailler, ça sera cinq ans?", s'était exclamé Emmanuel Macron en recevant des maires le 16 avril.

"Méthode Notre-Dame, méthode Jeux olympiques, mais partout en France", donc. "On doit aller beaucoup plus vite en mettant les procédures en parallèle, en s'affranchissant des choses qui sont inutiles et des bureaucraties tatillonnes et en retrouvant un peu de la philosophie d'action" de ces deux grands chantiers, a expliqué le président.

"Dans un souci de sobriété", a fait valoir la présidence, ne seront présents mercredi autour du chef de l'Etat et de Sébastien Lecornu que les ministres directement concernés par la séquence, à savoir Laurent Nuñez (Intérieur), Roland Lescure (Economie), Annie Genevard (Agriculture), Françoise Gatel (Aménagement du territoire), Sébastien Martin (Industrie) et Mathieu Lefèvre (Transition écologique). Le reste du gouvernement sera en visio-conférence depuis l'Elysée.

MM. Martin et Lefèvre animeront une table ronde sur la simplification industrielle et environnementale, Mme Genevard une table ronde sur la simplification agricole et la souveraineté alimentaire. L'occasion pour la ministre d'aborder l'attendu projet de loi d'urgence agricole.

Emmanuel Macron
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