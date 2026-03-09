 Aller au contenu principal
Macron annonce une "mission défensive" pour permettre la réouverture du détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:59

Le président français Emmanuel Macron en visite à Chypre

Le président français Emmanuel Macron en visite à Chypre

Le président de la République ‌Emmanuel Macron a annoncé lundi une future mission "purement défensive" pour permettre ​la réouverture du détroit d'Ormuz, à l'occasion d'un discours prononcé depuis la base militaire de Paphos à Chypre, pays membre de l'Union européenne victime ​d'attaques liées au conflit au Moyen-Orient.

"Nous sommes en train de mettre en place (...) une mission ​purement défensive, purement d'accompagnement, (...) qui a ⁠vocation à permettre, dès que cela sera possible après la sortie ‌de la phase la plus chaude du conflit, l’escorte de porte-conteneurs et de tankers pour rouvrir progressivement le détroit ​d'Ormuz qui est essentiel ‌au commerce international", a-t-il déclaré.

La France va également mobiliser ⁠deux frégates pour l’opération Aspides mise en place en 2024 par l’Union européenne en mer Rouge, a ajouté le chef de l'Etat.

En tout, "la ⁠présence française qui ‌se déploiera de la Méditerranée orientale, en mer Rouge et ⁠jusqu'au large d'Ormuz, mobilisera huit frégates, deux porte-hélicoptères amphibies et notre ‌porte-avions", le Charles de Gaulle, a détaillé Emmanuel Macron.

Le ⁠président français se rendra lundi sur le porte-avions Charles ⁠de Gaulle, arrivé ‌en mer Méditerranée orientale à proximité de Chypre.

Le chef de l'Etat a ​par ailleurs affiché son objectif de ‌se tenir de "manière strictement défensive" aux côtés de "tous les pays attaqués par l'Iran dans sa ​riposte".

Emmanuel Macron s'exprimait aux côtés de Kyriakos Mitsotakis et Nikos Christodoulides, respectivement Premier ministre de la Grèce et président de Chypre, ⁠affichant son soutien à l'île méditerranéenne.

"Lorsque Chypre est attaqué, c'est l'Europe qui est attaquée. La défense de Chypre est évidemment une question essentielle pour votre pays, pour notre voisin partenaire et amis de Grèce, mais aussi pour la France et avec elle l'Union européenne."

(Rédigé par Zhifan Liu, ​édité par Blandine Hénault)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
