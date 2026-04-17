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Macron annonce la création d'une mission "neutre" pour le détroit d'Ormuz
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 16:12

Une mission "neutre et indépendante" va être créée pour garantir la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz une fois la guerre entre les États-Unis et l'Iran terminée, a déclaré vendredi Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion à Paris.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, également présent dans la capitale française, a précisé qu'une dizaine de pays avaient proposé de participer à une telle mission pour le moment.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)

Proche orient
Guerre en Iran
Emmanuel Macron
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