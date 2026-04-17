Macron annonce la création d'une mission "neutre" pour le détroit d'Ormuz

Une mission "neutre et indépendante" va être créée pour garantir la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz une fois la guerre entre les États-Unis et l'Iran terminée, a déclaré vendredi Emmanuel Macron à l'issue d'une réunion à Paris.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, également présent dans la capitale française, a précisé qu'une dizaine de pays avaient proposé de participer à une telle mission pour le moment.

(Rédigé par Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)