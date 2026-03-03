Macron annonce l'envoi du porte-avions Charles-De-Gaulle en Méditerranée

Emmanuel Macron a déclaré mardi soir avoir ordonné que le porte-avions Charles-De-Gaulle fasse route vers la Méditerranée, faisant savoir également que des systèmes de défense avaient été déployés ces dernières heures dans des pays du Moyen-Orient visés par des ripostes iraniennes aux frappes américano-israéliennes.

S'exprimant lors d'une allocution télévisée, au quatrième jour de la guerre déclenchée par des bombardements des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran samedi, le chef de l'Etat a déclaré que deux premiers vols pour évacuer des ressortissants français devaient atterrir mardi soir à Paris.

Il a imputé à l'Iran la "responsabilité première" de la situation actuelle, citant le développement d'un programme nucléaire "dangereux" et l'aide apportée à des milices régionales.

(Rédigé Jean Terzian, édité par Bertrand Boucey)