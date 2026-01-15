Macron annonce l'envoi de renforts français au Groenland

ISTRES, Bouches-du-Rhône, 15 janvier (Reuters) - E mmanuel Macron a annoncé jeudi l'envoi par la France "dans les prochains jours" de renforts terrestres, aériens et maritimes au Groenland, où est déjà arrivé un premier contingent militaire français pour participer avec d'autres pays aux exercices conjoints organisés par le Danemark dans ce territoire autonome convoité par les Etats-Unis.

"Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes", a dit le président de la République lors de ses voeux aux armées, jugeant que la France et l'Union européenne devaient être "intraitables sur le respect de la souveraineté territoriale" face à la volonté de Donald Trump de prendre le contrôle du Groenland.

(Rédigé par Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)