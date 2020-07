Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Macron annonce exonération de charges et contrats d'insertion pour les jeunes Reuters • 14/07/2020 à 14:29









MACRON ANNONCE EXONÉRATION DE CHARGES ET CONTRATS D'INSERTION POUR LES JEUNES PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a annoncé mardi plusieurs mesures destinées à éviter une flambée du chômage parmi les jeunes en France en raison de la crise économique provoquée par le nouveau coronavirus. Le président de la République a ainsi promis une exonération exceptionnelle des charges pour les jeunes jusqu'à 1,6 Smic, la création de 300.000 projets et contrats d'insertion pour les jeunes éloignés de l'emploi et l'ouverture de 200.000 places dans les formations qualifiantes supérieures pour permettre la poursuite provisoire des études. (Bertrand Boucey)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.