Macron a discuté de l'Ukraine avec Trump, dit l'Elysée
information fournie par Reuters•02/12/2025 à 00:09
Macron a discuté de l'Ukraine avec Trump, dit l'Elysée
Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi de la situation en Ukraine avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé l'Elysée.
(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)
