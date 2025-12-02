 Aller au contenu principal
Macron a discuté de l'Ukraine avec Trump, dit l'Elysée
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 00:09

Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi de la situation en Ukraine avec son homologue américain Donald Trump, a annoncé l'Elysée.

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
Donald Trump
