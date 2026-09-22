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Macron a discuté avec Trump puis Zelensky de l'idée d'une trêve énergétique Ukraine-Russie
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 07:45
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Le président français Emmanuel Macron participe à une conférence de presse à Paris

Le président français Emmanuel Macron participe à une conférence de presse à Paris

Emmanuel Macron a ‌dit avoir discuté lundi à New York avec le président américain Donald Trump d'efforts ​destinés à obtenir un moratoire entre l'Ukraine et la Russie sur les frappes contre le secteur énergétique, ajoutant par ailleurs que la France se tiendrait aux côtés ​de l'Ukraine "pour affronter l'hiver".

Le président français s'est également entretenu par la suite, dans la soirée, avec son ​homologue ukrainien Volodimir Zelensky, une rencontre à ⁠l'occasion de laquelle il a annoncé la signature d'un contrat pour des ‌radars et des intercepteurs afin de renforcer la défense antiaérienne de Kyiv.

S'exprimant devant les journalistes à l'issue de sa réunion avec Donald ​Trump, Emmanuel Macron a ‌indiqué que les deux dirigeants ont eu un échange "très constructif" ⁠à propos de la guerre en Ukraine et sont convenus de la nécessité d'aider Kyiv à renforcer ses défenses.

"Nous avons longuement discuté de l'Ukraine et de la ⁠Russie, de la ‌nécessité d'aider plus rapidement et plus fermement nos amis ukrainiens en ⁠termes d'intercepteurs, parce que c'est la question clé d'un point de vue ‌défensif", a-t-il déclaré.

La réunion a porté notamment sur l'idée d'un moratoire ⁠sur les frappes contre le secteur énergétique, a ajouté le ⁠président français, sans entrer ‌dans les détails.

Cette perspective d'une trêve énergétique, ainsi que d'"un moratoire en mer ​Noire", a été abordée ensuite avec Volodimir ‌Zelensky, a-t-il dit sur le réseau social X.

"Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes menacent de ​priver des millions de familles de chauffage et d'électricité", a-t-il écrit après sa rencontre avec le dirigeant ukrainien. "La France sera aux côtés de l'Ukraine ⁠pour affronter l'hiver et le G7 Énergie sera également mobilisé à ses côtés".

Soutenir le système énergétique de l'Ukraine demeure une priorité alors que la guerre continue d'affecter la sécurité de l'Europe, a dit plus tôt aux journalistes Emmanuel Macron, ajoutant espérer des avancées cette semaine durant l'Assemblée générale des Nations unies.

(Reportage de John Irish, ​rédigé par Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
Donald Trump
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2 commentaires

  • 10:35

    "aider l'Ukraine" ne fait que faire perdurer cette guerre insensée. La seule issue est la capitulation de l'occident collectif, pour le bien de ce qu'il restera de l'Ukraine : pas grand chose. Mais plus ça dure, plus l'Ukraine n'est que ruine. Tout ceci repose sur le mensonge de Biden : " l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie".

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