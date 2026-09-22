Macron a discuté avec Trump puis Zelensky de l'idée d'une trêve énergétique Ukraine-Russie

Le président français Emmanuel Macron participe à une conférence de presse à Paris
Emmanuel Macron a dit avoir discuté lundi à New York avec le président américain Donald Trump d'efforts destinés à obtenir un moratoire entre l'Ukraine et la Russie sur les frappes contre le secteur énergétique, ajoutant par ailleurs que la France se tiendrait aux côtés de l'Ukraine "pour affronter l'hiver".
Le président français s'est également entretenu par la suite, dans la soirée, avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, une rencontre à l'occasion de laquelle il a annoncé la signature d'un contrat pour des radars et des intercepteurs afin de renforcer la défense antiaérienne de Kyiv.
S'exprimant devant les journalistes à l'issue de sa réunion avec Donald Trump, Emmanuel Macron a indiqué que les deux dirigeants ont eu un échange "très constructif" à propos de la guerre en Ukraine et sont convenus de la nécessité d'aider Kyiv à renforcer ses défenses.
"Nous avons longuement discuté de l'Ukraine et de la Russie, de la nécessité d'aider plus rapidement et plus fermement nos amis ukrainiens en termes d'intercepteurs, parce que c'est la question clé d'un point de vue défensif", a-t-il déclaré.
La réunion a porté notamment sur l'idée d'un moratoire sur les frappes contre le secteur énergétique, a ajouté le président français, sans entrer dans les détails.
Cette perspective d'une trêve énergétique, ainsi que d'"un moratoire en mer Noire", a été abordée ensuite avec Volodimir Zelensky, a-t-il dit sur le réseau social X.
"Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes menacent de priver des millions de familles de chauffage et d'électricité", a-t-il écrit après sa rencontre avec le dirigeant ukrainien. "La France sera aux côtés de l'Ukraine pour affronter l'hiver et le G7 Énergie sera également mobilisé à ses côtés".
Soutenir le système énergétique de l'Ukraine demeure une priorité alors que la guerre continue d'affecter la sécurité de l'Europe, a dit plus tôt aux journalistes Emmanuel Macron, ajoutant espérer des avancées cette semaine durant l'Assemblée générale des Nations unies.
(Reportage de John Irish, rédigé par Jean Terzian)
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