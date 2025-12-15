 Aller au contenu principal
M. Williams déclare qu'il est "trop tôt pour dire" ce que la banque centrale devrait faire lors de la réunion de janvier
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 18:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a déclaré lundi que la banque centrale américaine avait pris la bonne décision en réduisant les taux d'intérêt la semaine dernière, mais qu'il était difficile de dire ce qu'il adviendrait ensuite.

"J'ai été très favorable à la décision que nous avons prise de réduire le taux d'intérêt de référence de la Fed d'un quart de point de pourcentage", a déclaré John Williams aux journalistes lors d'un événement à Jersey City, dans le New Jersey. En ce qui concerne la réunion de politique monétaire des 27 et 28 janvier, "nous allons attendre de recueillir toutes les données" et "il est trop tôt pour dire" quelle sera la prochaine décision de politique monétaire, a-t-il dit.

