M. Warsh, de la Fed, espère que la politique monétaire pourra s'appuyer sur des données en temps réel d'ici un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans modification du texte) par Howard Schneider

Le président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh, a fixé mercredi un calendrier ambitieux pour que la Fed commence à s'appuyer sur de nouvelles technologies fournissant des données en temps réel sur l'économie et soit moins dépendante des enquêtes gouvernementales rétrospectives.

“Mon objectif est que, d’ici 9 à 12 mois, nous utilisions de nouvelles technologies pour comprendre ce qui se passe dans l’économie réelle de manière simultanée et en temps réel, ce qui nous permettra...de prendre de meilleures décisions, et de ne plus avoir à nous fier uniquement aux données fournies par des agences gouvernementales qui souffrent de problèmes de mesure et dont les enquêtes ne sont plus pertinentes,” a déclaré M. Warsh lors d’un forum sur la politique monétaire au Portugal.