M. Turpin et l'arbitre vidéo déjugés à propos du tacle de Camara sur Chevalier
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 17:24

Nouvelle semaine, nouvelle erreur.

Comme après chaque journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage a publié son compte-rendu sur les décisions arbitrales litigieuses. Ce week-end, elle a préféré insister sur le match Monaco-PSG (1-0), et notamment le gros tacle de Lamine Camara sur Lucas Chevalier. « Le tacle lancé est effectué sans maîtrise, avec vitesse et intensité, et intervient en retard par rapport au moment où le gardien joue le ballon , révèle le rapport de le DTA. L’attaquant en effectuant son tacle, heurte directement le pied droit du gardien, mettant clairement en danger l’intégrité physique de ce dernier. »

CDB pour SOFOOT.com

