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M. Gundlach, de Doubleline, estime que le taux des fonds fédéraux devrait être supérieur de 50 points de base
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 23:22
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeffrey Gundlach, directeur général de DoubleLine Capital, a déclaré mardi lors d'une webconférence que le taux des fonds fédéraux devrait être supérieur de 50 points de base.

“Au vu du niveau du rendement des bons du Trésor à deux ans, il semble que le taux des fonds fédéraux devrait probablement être supérieur d’environ 50 points de base à son niveau actuel”, a déclaré M. Gundlach, un investisseur obligataire influent.

“La réunion de la Fed aura lieu la semaine prochaine… et nous verrons bien ce qu’il en ressortira.”

M. Gundlach a noté qu'à l'heure actuelle, le marché des contrats à terme sur taux d'intérêt tablait sur une probabilité d'environ 60% d'une hausse des taux, mais qu'il ne serait pas surpris si la Fed ne relevait pas ses taux d'intérêt la semaine prochaine.

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