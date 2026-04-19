Lyon tabasse le Paris Saint-Germain

L'Olympique lyonnais est monté à Paris avec l'intention d'en découdre et de se relancer dans la course à l'Europe. Suffisant pour mettre au tapis le Paris Saint-Germain, qui a pu se rappeler que la Ligue 1 n'était pas qu'un simple sparring-partner dans sa course à la deuxième étoile. Et ce soir, c'est tout un haut de tableau qui s'en trouve chamboulé.

Paris Saint-Germain 1-2 Olympique lyonnais

Buts : Kvaratskhelia (90 e +3) pour le PSG // Endrick (6 e ), Moreira (18 e ) pour les Gones

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Par Mathieu Rollinger, au Parc des Princes pour SOFOOT.com