Lyon soigne son goal average, Toulouse décroche sa première victoire, Fleury enchaîne un nouveau nul

Des buts et des nuls. Après la victoire de l’Olympique de Marseille face à Nantes vendredi soir (1-0), Strasbourg, Montpellier et le Havre avaient une chance de se rapprocher du Top 4. Mais c’est Toulouse qui a finalement fait la bonne opération du jour en arrachant sa première victoire de la saison dans le duel des promus face à Saint-Malo. Lanterne rouge de Première Ligue avant cette septième journée, les Violettes ont donc remporté le match de la peur face à l’USSM après le récital de Selen Altunkulak. Autrice d’un doublé (1-0, 8 e , 3-1, 71 e ) et d’une passe décisive pour Azzura Gallo (2-1, 68 e ) , l’internationale turque a permis au TFC de s’extirper de la zone de relégation.

L’OL Lyonnes fait sa loi contre Montpellier, Fleury ne sait plus gagner

Équipe surprise de ce début de saison, Montpellier a même surpris l’ogre lyonnais avec l’ouverture du score d’Ella Palis (1-0, 6 e ) . Autrices d’un excellent début de match, les protégées de Patrice Lair ont toutefois vu la rencontre leur échapper au moment où Célia Chabod a écopé d’un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, douze minutes seulement après avoir été reçu le premier avertissement. Un cadeau pour les Fenottes qui ont corrigé le tir en seconde période pour finalement s’imposer 5 à 2 et afficher un goal average effrayant de 41 buts inscrits contre seulement cinq encaissés.…

LB pour SOFOOT.com