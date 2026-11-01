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Bradley Barcola : BB brume
information fournie par So Foot 01/11/2026 à 01:12

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Bradley Barcola : BB brume

Bradley Barcola : BB brume

Toujours en quête d’un premier but en Premier League, Bradley Barcola peine dans l’efficacité depuis son arrivée à Liverpool qui reçoit Arsenal ce dimanche. Preuve que même un statut de double champion d’Europe n'aide pas à s’adapter à un transfert outre-Manche.

La Premier League aurait-elle jeté un sort à Bradley Barcola ? Halloween est passé, les cheminées des maisons traditionnelles du quartier d’Anfield émettent leur fumée, et le brouillard déprime déjà les Liverpuldiens. En soi, le cœur de l’hiver approche et la saison avance sans que l’international français n’ait encore inscrit le moindre but dans le championnat anglais. Recruté pour 140 millions d’euros cet été par les Reds , BB peine à s’imposer comme l’homme fort de l’attaque d’Andoni Iraola. Alors, simple temps d’adaptation à une nouvelle culture de jeu ou premiers signaux d’alerte sur la capacité de Barcola à faire son nid à Liverpool ?

Un but ou un sort

Plus tôt dans l’automne, une lueur d’espoir avait éclairé la brume. Après un match fantomatique contre Manchester City, Barcola avait profité du déplacement à LASK (3-6) en Ligue des champions pour inscrire ses trois premiers buts avec Liverpool. Ce premier triplé en carrière contre un adversaire abordable n’était qu’une éclaircie passagère. L’ailier français a certes délivré deux passes décisives depuis, à Brentford et face à Brighton, et marqué un tir au but plein de sang-froid contre Chelsea. Il n’empêche qu’il n’a pas fait trembler les filets des cages de Premier League. Un pion, pourtant, lancerait pour de bon son aventure outre-Manche.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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