Europa League : le plus beau but pour Bojan Miovski, le plus moche pour Antony
Splendide !
En déplacement à Ferencvaros à l’occasion de la sixième journée de la phase de poule d’Europa League, les Glasgow Rangers se sont inclinés. Mais ils ont vu Bojan Miovski inscrire le but de la soirée, d’un retourné absolument magnifique au bout d’une action qui avait pourtant mal démarré. Beaucoup moins esthétique alors qu’il est habitué aux jolis gestes, Antony a marqué la troisième réalisation du Betis sur une monumentale bourde adverse avec une sortie de gardien complètement ratée et signée Ivan Filipovic.…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer