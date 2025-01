Lyon dévore le PSG et prend le large en tête du classement de Première Ligue

Après leur élimination précoce en Coupe de France face à Reims lors des 16es de finale, les Lyonnaises ont rugi de nouveau en matant les Parisiennes dans leur antre. Un nouveau succès des Fenottes face à leur principal rival qui leur permet de conserver la tête du championnat et de reléguer à sept unités leur nouveau dauphin, le Paris FC.

Paris SG 0-2 Lyon

Buts : Dumornay (7 e ), Diani (32 e ) pour les Fenottes

C’était LE choc de la saison en Première Ligue entre Parisiennes et Lyonnaises. On prend les mêmes et on recommence ? Comme lors du match aller, remporté par les Fenottes au Groupama Stadium par le plus petit des écarts, les protégées de Joe Montemurro se sont de nouveau imposées face aux Parisiennes (2-0) grâce aux réalisations de Melchie Dumornay et de Kadidiatou Diani qui s’est rappelée aux bons souvenirs de son ancien club.…

Par Léna Bernard, au Parc des Princes pour SOFOOT.com