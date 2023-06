Lutte contre l'inflation : la dernière ligne droite sera "la plus difficile" pour les banques centrales, selon la BRI

Agustín Carstens, le directeur général de la BRI, et ancien gouverneur de la banque centrale du Mexique, le 22 octobre 2021 à Bâle, en Suisse. ( AFP / FABRICE COFFRINI )

Les banques centrales ne sont pas au bout de leur peine. Selon la Banque des règlements internationaux (BRI) dimanche 25 juin, la dernière ligne droite dans la lutte contre l'inflation sera pour elles "la plus difficile".

Face à l'emballement de l'inflation, les banques centrales ont lancé un cycle de resserrement de leur taux d'intérêt sans pareil depuis les années 1970, explique cette institution considérée comme la banque centrale des banques centrales dans son rapport annuel. L'objectif est d'empêcher que l'inflation ne s'enracine. Ce resserrement des politiques monétaires se fait cependant dans un contexte très délicat compte de tenu des dettes accumulées par les entreprises et Etats après une longue phase de taux d'intérêt exceptionnellement bas.

"Stabiliser l'inflation demande des efforts", a déclaré Agustín Carstens, le directeur général de la BRI, et ancien gouverneur de la banque centrale du Mexique dans le communiqué accompagnant le rapport, mais "un ajustement trop lent aujourd'hui pourrait nécessiter encore plus d'efforts à long terme", souligne-t-il. Toutefois, "la dernière ligne droite est généralement la plus difficile à parcourir", prévient-il.

"L'inflation et l'instabilité financière évoluent "en tandem"

Avec le reflux des cours des matières premières et la détente au niveau des chaînes d'approvisionnement, l'inflation a commencé à reculer. Il s'agit néanmoins des "gains" les plus "faciles", a souligné Agustín Carstens dans un discours prononcé à l'occasion de l'assemblée générale de cette institution sise à Bâle, en Suisse.

D'importants progrès restent encore à faire, mais le calibrage des politiques monétaires pour la dernière ligne droite se fait avec pour toile de fond des marchés immobiliers tendus, des dettes élevées et un taux de taux de chômage historiquement faible, qui fait pression sur les salaires avec le risque d'alimenter l'inflation. "Pour la première fois depuis des décennies", l'inflation et l'instabilité financière évoluent "en tandem", met-il en garde.

Ce cycle de resserrement des taux a déjà révélé des fragilités du système financier, souligne Agustín Carstens, qui a cité en exemple les secousses sur les caisses de retraites au Royaume Uni et fait allusion à la faillite de la banque américaine SVB ainsi qu'à effondrement de Credit Suisse. Dans son rapport annuel, la BRI a appelé les gouvernements à réduire leur déficits, soulignant que les politiques budgétaires peuvent aussi contribuer à stabiliser l'économie, et donner un peu plus de marge de manœuvre aux banques centrales.