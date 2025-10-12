Luka Modric, Pep Guardiola, José Mourinho : Zlatan Ibrahimovic se livre

Toujours un régal d’écouter Zlatan Ibrahimovic s’exprimer.

À l’occasion du Festival du sport de Trente, le Suédois s’est livré à quelques vérités concernant des grands noms du football contemporain. Luka Modric, d’abord, que l’ex-attaquant a largement adoubé et qui a rejoint l’ancien avant-centre à Milan : « Quand il est sur le terrain, il ne joue pas au football… Il est le football ! Ce n’est pas un secret, il a eu une carrière incroyable. L’an dernier, Ancelotti me disait que c’était le seul joueur du Real Madrid à ne pas s’être blessé et à être resté en grande forme. Il a une mentalité formidable, il l’a prouvé après le match contre le Napoli. Il a embrassé la culture, l’identité du Milan. C’est un maestro, un génie. »…

FC pour SOFOOT.com