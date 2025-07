Luka Modrić devrait bien rejoindre l'AC Milan cet été

information fournie par So Foot • 07.07.2025 • 17:12 •

Décision finale. Après 18 saisons professionnelles, Ivan Rakitić tire sa révérence et met un terme à sa carrière. Après s’être éclaté pendant plus d’une décennie en Espagne, le Croate avait fait une pige de six mois pour se remplir encore un peu plus les poches ... Lire la suite