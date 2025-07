L'OL Lionnes recrute la plus jeune joueuse de l'histoire de la Ligue des champions

Lily bientôt plus drôle que Lily et Lily ?

Et de six recrues pour l’OL. Après Marie-Antoinette Katoto, Korbin Albert, Ashley Lawrence, Ingrid Engen, un nouvel entraîneur (Jonatan Giráldez) et le départ d’Ellie Carpenter, la jeune américaine Lily Yohannes s’engage avec l’OL lionnes. La joueuse a juste 18 ans, et a paraphé un contrat de trois ans avec le club du Rhône, en provenance de l’Ajax Amsterdam. Elle compte déjà huit sélections avec les States .…

UL pour SOFOOT.com