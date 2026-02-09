Luis Enrique vante les mérites des supporters du PSG

Un petit coup de brosse à reluire. Après que son Paris Saint-Germain a détruit l’Olympique de Marseille (5-0) , Luis Enrique n’a pas seulement vanté la prestation de ses joueurs, mais également celle des supporters du Parc des Princes.

« On a vu les tifos, c’est incroyable. Le niveau de nos supporters est impressionnant à chaque match . Ils sont toujours là, même quand on a des problèmes. C’est un vrai plaisir », exultait le technicien espagnol, qui n’a par ailleurs pas fermé la porte à une prolongation de contrat. Dans un monde idéal, il aurait pu ajouter qu’on aurait aimé voir les Marseillais pouvoir leur répondre.…

EA pour SOFOOT.com