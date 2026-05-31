Luis Enrique, un très grand à la table des géants

En signant un back-to-back avec le PSG et en rejoignant le cercle très fermé des coachs à trois Ligues des champions, Luis Enrique s'est fait une place dans le gratin.

Une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Si quelqu’un le sait, c’est bien Luis Enrique. L’Asturien en a connu 18 depuis le début de sa carrière d’entraîneur… et il en a remporté 16. La deuxième Ligue des champions du Paris Saint-Germain, décrochée à Budapest samedi, consacre définitivement son coach comme l’un des plus grands de l’histoire. Parce que conserver la coupe aux grandes oreilles est rarissime, mais plus encore parce que le PSG a dû surmonter bien des difficultés pour renouer avec le prestigieux trophée. Et s’il l’a fait, c’est grâce à l’homme qui a tout changé depuis son arrivée en 2023.

La gestion du maestro

Il faut rendre à Luis Enrique ce qui appartient à Luis Enrique, c’est-à-dire… tout. Le PSG sortait d’une saison infernale, riche de 65 matchs entre le 16 août 2024 et le 13 juillet 2025 – merci la Coupe du monde des clubs. Il a fallu remettre le bleu de chauffe un mois plus tard, dès le 13 août, pour la Supercoupe de l’UEFA, et s’enquiller 56 autres matchs. Forcément, des grains de sable sont venus se loger dans les rouages. Les blessés se sont accumulés, d’Ousmane Dembélé à João Neves, en passant par Achraf Hakimi ou encore Fabián Ruiz. Mais la maison rouge et bleue est restée debout.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com