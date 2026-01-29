Luis Enrique peste contre le calendrier du PSG en Ligue des champions

Sign the contract big boy ! Après le nul contre Newcastle (1-1) et une bascule dans la zone barrages, l’Espagnol a encore sorti la sulfateuse contre le parcours européen de son équipe.

« C’est catastrophique » , a-t-il lâché en parlant non pas du PSG, mais du niveau des adversaires affrontés. Bayern, Barça, Tottenham, Sporting, Atalanta, Leverkusen, Newcastle… Sur huit matchs, Paris a surtout enchaîné les gros morceaux. « C’est le calendrier, le groupe merveilleux que nous avons » , ironise-t-il, rappelant que le PSG a probablement hérité du menu le plus corsé de la phase de ligue.…

MH pour SOFOOT.com