information fournie par So Foot • 05/02/2025 à 09:23

Luis Enrique explique pourquoi il n’est pas fan de la rotation et encense Le Mans

Luis Enrique explique pourquoi il n’est pas fan de la rotation et encense Le Mans

Pas question de ralentir.

Derrière la qualification acquise du PSG pour les quarts de finale de Coupe de France sur la pelouse du Mans (0-2) se cache un étrange choix de la part du staff parisien. Celui de ne pas autant faire tourner son effectif, avec la titularisation des cadres Khvicha Kvaratskhelia, Fabián Ruiz, Gonçalo Ramos et Willian Pacho, ainsi qu’avec les entrées en jeu de Bradley Barcola, Achraf Hakimi, Vitinha et Nuno Mendes. Seuls les jeunes Senny Mayulu et Yoram Zague ont commencé la rencontre.…

TJ pour SOFOOT.com