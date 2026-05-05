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Luis Enrique compare la demi-finale à un Rafael Nadal-Roger Federer
information fournie par So Foot 05/05/2026 à 22:30

Luis Enrique compare la demi-finale à un Rafael Nadal-Roger Federer

Luis Enrique compare la demi-finale à un Rafael Nadal-Roger Federer

Un peu de (beau) tennis dans ce (dur) monde du ballon rond. Alors que la demi-finale retour de Ligue des champions opposant le Paris Saint-Germain au Bayern Munich est attendue avec impatience au vu du match aller, qui s’est soldé par neuf buts et une victoire du club français, Luis Enrique s’est lancé dans un parallèle intéressant : en conférence de presse, l’entraîneur du champion d’Europe en titre a ainsi comparé les deux équipes aux meilleurs joueurs de l’histoire de la petite balle jaune.

Djokovic pas oublié

« On peut encore améliorer notre performance, on va chercher à être plus compétitif que jamais parce qu’on a besoin d’être plus compétitif que jamais , a commencé l’Espagnol, visiblement inspiré . Rafael Nadal a dit que la rivalité avec Roger Federer et Novak Djokovic avait été une motivation, l’avait aidé à s’améliorer. C’est comme ça, avec le Bayern : on a de l’admiration pour eux, mais c’est une motivation pour montrer notre meilleur niveau dans une ambiance incroyable contre une équipe sensationnelle. »

FC pour SOFOOT.com

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