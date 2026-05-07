La stat’ incroyable de Pacho en Ligue des champions

Digne des plus grands. Willian Pacho a encore réalisé un match de patron face à l’une des meilleures attaques européennes, ce mercredi soir face au Bayern. Une prestation qui lui a valu un titre d’homme du match . Intraitable dans les duels, le défenseur équatorien a réalisé un match sans prendre de carton jaune malgré une partie engagée jusqu’à la dernière seconde.

33 matchs et zéro carton jaune

C’est le compte X « Stats du foot », qui a dégotté cette statistique surréaliste pour un défenseur central qui joue à ce niveau. En 33 matchs disputés en Ligue des champions, le mangeur de chewing-gum préféré des Parisiens n’a jamais reçu de biscotte . Dingue. C’est le seul joueur en activité à avoir réussi cet exploit.…

EM pour SOFOOT.com