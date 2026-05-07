Didier Domi : « Dans la Ligue des champions moderne, ce PSG est juste derrière le Barça de Guardiola »

Latéral gauche formé au Paris Saint-Germain et passé par le club de la capitale de 1994 à 1998, puis de 2001 à 2003, Didier Domi analyse la grosse performance du PSG sur la pelouse du Bayern Munich (1-1), synonyme de seconde qualification de suite en finale de Ligue des champions.

Ce match retour s’est joué dans un autre registre, moins spectaculaire, moins fou, que celui de l’aller. Qu’est-ce qui a changé ? À l’aller, on avait déjà beaucoup de un-contre-un. Quand tu as un marquage individuel, la priorité, c’est ton joueur. Après, c’est le ballon. Et enfin, c’est ton partenaire. Quand tu fais du marquage de zone, c’est d’abord le ballon, ensuite ton partenaire et en dernier ton l’adversaire. Lors du 5-4, les Parisiens ont oublié cette couverture, ils ont oublié la position du ballon. L’autre différence par rapport à l’aller, c’est qu’il y a eu un marquage hybride à Munich. Plus haut sur le terrain, les Parisiens ont fait de l’individuel. Zaïre-Emery montait très haut sur Stanišić par exemple, João Neves a mangé Musiala, Kvaratskhelia et Doué s’occupaient des deux centraux… Quand le Bayern se rapprochait de la surface parisienne, ça se transformait en marquage de zone et le ballon devenait prioritaire. Le PSG a bien compris où il avait laissé les espaces à l’aller, et il a compris qu’il avait un peu oublié les préceptes de la défense de zone. Ils ont très bien fait le switch . Les Parisiens ont vraiment très bien défendu, il y avait une bien meilleure couverture dans leurs 30 derniers mètres. Ils ont eu une excellente lecture du jeu. C’est ça qui a fait la différence.

Les transitions ont donc été la clé de ce match, comme à l’aller ? Absolument ! Depuis une vingtaine d’années, les transitions sont devenues la clé de beaucoup de matchs. Les grandes équipes sont celles qui les maîtrisent le mieux, qu’elles soient défensives et offensives. On en avait parlé après le match aller, l’équipe qui a le mieux défendu est passée. Le plus important, ça a été les transitions défensives. Et le PSG a été meilleur que le Bayern.…

Propos recueillis par Vincent Miffon pour SOFOOT.com