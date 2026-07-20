Luis de la Fuente sait déjà qui doit gagner le Ballon d’or

Le champagne n’était pas encore tiédi que la campagne avait déjà commencé. Élu meilleur joueur de la Coupe du monde après le sacre de l’Espagne contre l’Argentine, Rodri a reçu un joli soutien de la part de Luis de la Fuente en conférence de presse. « Rodri pourrait marquer une époque et remporter le prochain Ballon d’or », a estimé le sélectionneur de la Roja .

Un deuxième après celui de 2024 ?

Le milieu espagnol connaît déjà le chemin puisqu’il avait remporté le Ballon d’or en 2024, après le titre de l’Espagne à l’Euro. Deux ans plus tard, il ajoute une Coupe du monde et le trophée de meilleur joueur de la compétition à son dossier. De quoi donner quelques arguments aux votants au moment de remplir leur bulletin. Avec deux Ballons d’or, il deviendrait le onzième joueur à soulever ce trophée au moins deux fois. …

MJ pour SOFOOT.com