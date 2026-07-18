Luis de la Fuente n'aime pas les hélicoptères

Il n’a pas dû survoler le magnifique Grand Canyon en hélicoptère. Luis de la Fuente et Rodri se sont rendus en hélicoptère à la conférence de presse organisée deux jours avant la finale Espagne-Argentine. Cette petite excursion entre le camp de base de la sélection espagnole à Monclair dans le New Jersey et New York n’a pas plu au sélectionneur espagnol.

« Je suis assez nerveux parce que nous rentrons en hélicoptère et ça me rend vraiment nerveux. C’est aussi comme ça que nous sommes venus ici », a-t-il déclaré devant une ribambelle de journalistes présents pour lui demander ses impressions avant cette finale de Coupe du monde.…

MBC pour SOFOOT.com